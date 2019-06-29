تراخيص النقل الجوي عبر «مراس» تقلص مدة الإصدار من شهرين إلى 15 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خفض إصدار التراخيص الاقتصادية للنقل الجوي عبر منصة «مراس» مدة إصدار الرخص من 60 إلى 15 يوما.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني وبتعاون مع منصة «مراس» أطلقت المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة، من خلال الربط الالكتروني لإجراءات إصدار تراخيص الهيئة عبر المنصة، استمرارا لجهود الهيئة في تقدم الخدمات الالكترونية والعمل على تطوير تلك الخدمات وفق أحدث الأساليب التقنية ومواكبة التطورات في هذا المجال.

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ويمكن للمستثمرين التقديم على التراخيص الاقتصادية من خلال منصة مراس المرتبطة ببوابة الهيئة خلال دقائق ومتابعتها بشكل آلي دون الحاجة لمخاطبة الهيئة بخطابات رسمية، وتسعى الطيران المدني للعمل على أتمتة جميع الخدمات المقدمة من قبل التراخيص الاقتصادية وربطها بمنصة مراس.

وتقدم المنصة خلال المرحلة الأولى من خدمات التراخيص الاقتصادية المتعلقة بالنقل الجوي في المملكة، خدمة ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة، حيث يمنح هذا الترخيص للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية لنقل الركاب المحدد بمواعيد داخل المملكة وخارجها، كما تقدم المنصة خدمة ترخيص ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين غير المجدولة، والذي يمنح للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية لنقل الركاب غير المحددين بمواعيد داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى خدمة ترخيص التأجير التشغيلي للطائرات، ويمنح هذا الترخيص للكيانات الحق في القيام بعمليات تأجير الطائرات مع مشغل لأغراض نقل الركاب للطائرات التي لا تزيد حمولة مقاعدها عن 56 مقعدا وأعلى وزن إقلاع 75,000 كجم.

وتعمل المنصة في تقديم خدمات التراخيص الاقتصادية لأنشطة التصوير الجوي، ويختص الترخيص بالكيانات المتخصصة بأنشطة التصوير الجوي حيث يمكنهم من مزاولة نشاط التصوير الجوي داخل المملكة، إضافة إلى ترخيص النقل الجوي للبضائع المحددة بمواعيد، حيث يمنح هذا الترخيص للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية للنقل الجوي للبضائع المحددة بمواعيد داخل المملكة وخارجها، علاوة على تقديم خدمة ترخيص النقل الجوي للبضائع غير المحددة بمواعيد، والذي يمنح للكيانات الحق في القيام بالعمليات التشغيلية للنقل الجوي للبضائع غير المحددة بمواعيد داخل المملكة وخارجها.