الان تتابع اتفاق روسي سعودي على تمديد اتفاق خفض انتاج النفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365: اتفقت السعودية وروسيا على تمديد اتفاق خفض انتاج النفط. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا متفقة مع السعودية بشأن خفض إنتاج النفط. وقال الرئيس الروسي: ناقشنا تمديد اتفاق أوبك الحالي لخفض إنتاج النفط مع ولي العهد السعودي.

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