بعد التراجع العالمي.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم السبت 29 يونيو.

وتراجعت أسعار الذهب، عالميًا، أمس الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع.

وكان عيار 21 قد سجل الثلاثاء الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

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عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 648 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 740 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5184 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.