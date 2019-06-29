كتب: ضياء السقا
استقرت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم السبت 29 يونيو.
وتراجعت أسعار الذهب، عالميًا، أمس الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع.
وكان عيار 21 قد سجل الثلاثاء الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 555 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 648 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 740 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5184 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التراجع العالمي.. ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.