يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه اليوم، السبت، في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تختتم أعمالها اليوم بمدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك في ندوة على هامش القمة حول تمكين المرأة.
كما يشارك الرئيس السيسى فى جلستي العمل الثالثة والرابعة لقمة مجموعة العشرين.
ويجري الرئيس السيسي، مباحثات ثنائية مع عدد من القادة المشاركين في القمة من بينهم أمين عام الامم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشارك في ثلاث جلسات بقمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.