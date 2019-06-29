غدًا الأحد .. عطلة بالبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

قرر البنك المركزي المصري منح البنوك عطلة رسمية غدًا الأحد بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي، إن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٩، بمناسبة ذكرى 30 يونيو، على أن يُستأنف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣١ ديسمبر، صباح يوم الإثنين الموافق ١ يوليو ٢٠١٩.

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كما تقرر استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ يوليو ٢٠١٩، بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في ٣٠ يونيو.