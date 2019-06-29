18 بنكاً تجتاز بنجاح اختبار التحمل في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كبرى البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أنها ستقوم بتوزيع المزيد من الأرباح على المساهمين؛ بعدما تجاوز 18 من البنوك العاملة في البلاد اختبارات التحمل السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي). وتمثل نتائج تجاوز الاختبار نصراً مؤازراً لفرع «دويتشه بنك» الألماني في أمريكا، بعدما كان أخفق أكثر من مرة في السابق.

وقال أكثر من 10 من كبرى البنوك الأمريكية إنهم سيرفعون قيمة المدفوعات للمساهمين 18% من خلال زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم، وإعادة شراء الأسهم، لتصل إلى 173 مليون دولار. وأعلن الخميس في أمريكا أن 17 بنكاً تمكنت من تجاوز اختبار التحمل، فيما كان بنك «كريدي سويس» الوحيد الذي سيتعين عليه إجراء بعض الإصلاحات التي حددها اختبار مجلس الاحتياط الأمريكي.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المراجعة في عام 2009 التي لم يخفق فيها أي بنك، بحسب ما ذكره مجلس الاحتياط الأمريكي. ورغم أن «كريدي سويس» نال تصنيفاً «مشروطاً من دون اعتراض»، فهو من الناحية الفنية لم يخفق في اختبارات التحمل. وأمام البنك فرصة حتى 27 من أكتوبر المقبل؛ لحل المشكلات الخاصة به، والتي تتعلق تحديداً بمظاهر الضعف الخاصة بالافتراضات التي وضعها البنك فيما يخص الخسائر التجارية. (د ب أ)