توقع «اتفاق تجاري كبير» بين أمريكا والهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاق تجاري «كبير جداً» مع الهند، في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندارا مودي، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

وأكد ترامب أنه سوف يناقش مع مودي شبكة الجيل الخامس، مصدر التوتر الكبير مع الصين.

وأضاف أن العلاقات مع الهند «لم تكن أبداً أفضل من الآن»، وأن نتائج المحادثات ستكون إيجابية. وخلال توجهه إلى أوساكا، طالب ترامب الهند برفع الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخراً على بضائع أمريكية.

من جانبه، قال مودي إن الموضوعات الرئيسية التي كان يهدف لمناقشتها مع ترامب هي إيران، وشبكة الجيل الخامس، والعلاقات الثنائية والدفاعية.

من جهة أخرى، أكد ترامب أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس؛ وذلك في كلمته التي أدلى بها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، صباح أمس الجمعة.

وقال ترامب: «بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعين علينا أيضاً ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس. هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة».

وأوضح ترامب: إن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.(د ب أ)