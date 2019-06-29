صناعة المال.. أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وكازاخستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



تستضيف العاصمة الكازاخية نور سلطان في الأول من يوليو/‏تموز المقبل مؤتمراً مالياً دولياً، يحمل اسم «أيام أستانا المالية»، ويستمر 4 أيام، فيما يشتمل البرنامج على منصات حوار رئيسية عديدة، تتعلق بصناعة التمويل المالي العالمي، وأسواق رأس المال الدولية، والتمويل الإسلامي والاقتصاد الأخضر؛ وذلك بمشاركة 108 من المتحدثين الدوليين؛ لمناقشة كل هذه الموضوعات.

وستتم خلال المنتدى مناقشة أفكار جديدة من شأنها تشكيل الأسواق المالية الإقليمية والعالمية؛ وذلك في مسعى إلى أن تصبح نور سلطان بوابة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، ومركزاً للخدمات المالية الإقليمية.

وتستضيف «أيام أستانا المالية» متحدثين رئيسيين يقدمون أفكاراً جديدة حول كيفية تبنيهم في العالم المتغير باستمرار، فيما ستفتح أبوابها أمام المفكرين العالميين وواضعي السياسات وممثلي قطاع الأعمال والخدمة العامة والأوساط الأكاديمية؛ حيث يلتقي ممثلو جميع المستأجرين الحاليين في مركز أستانا المالي، وأعضاء المجالس ومجالس هيئات المركز.

وأكد السفير الكازاخي لدى الإمارات ماديار مينيلبيكوف أن صناعة المال أصحبت أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان والإمارات، واصفاً العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات بالاستراتيجية، وقال: إنها تقوم على أسس قوية وراسخة، ويعززها إصرار وإرادة الطرفين في أبوظبي ونور سلطان على تعزيز تلك الشراكة، والوصول بها إلى مكانة عالية تصب في مصلحة الشعبين والبلدين في كافة المجالات.

وحول منتدى «أيام أستانا المالية» قال السفير مينيلبيكوف، أنه يشكل نقلة نوعية وللعام الثاني على التوالي في ترسيخ مفاهيم مالية عصرية وجديدة تواكب متطلبات الحياة المالية في منطقة وسط آسيا والعالم أيضاً، على أساس مشاركة لخبراء عالميين في صناعة الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وأضاف مينيلبيكوف: إن المنتدى أيضاً يعد فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم؛ للاستفادة‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬استثمارية‭ ‬واضحة‭ ‬وتسهيلات‭ ‬وضمانات‭ ‬لحماية‭ ‬الاستثمارات؛ ‬حيث‭ ‬سيتم استعراض‭ ‬آليات‭ ‬فاعلة؛‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ورؤوس‭ ‬الأموال‭و،‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والوطن‭ ‬العربي؛‭ ‬للاستفادة‭ ‬على أرض الواقع؛ بهدف التوسع الاستثماري‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬خاصة‭ ‬ومنطقة‭ ‬أوراسيا‭ ‬عامة‭ ‬مستغلاً‭ ‬القرب‭ ‬الثقافي‭ ‬والصيرفة‭ ‬الإسلامي‭.‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬الكازاخي‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬أستانا المالي الراعي للمنتدى، يوفر‭ ‬مكاتب‭ ‬مجانية‭ ‬لمدة‭ ‬عامين،‭ ‬وإعفاء‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬وأي‭ ‬ضرائب‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2066‬، فضلا‭ ً‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬تسهيلات‭ ؛‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬سفر‭ ‬كازاخية (فيزا)‭.

وقال‭ ‬السفير: إن العاصمة الكازاخية نور سلطان‭ ‬أصبحت فعلا‭ ً‬مركزاً‭ ‬مالياً‭ ‬رائدا‭ ً‬عن‭ ‬مثيلاتها‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الدولية‭ ‬كنيويورك‭ ‬وزيوريخ‭ ‬وطوكيو‭ ‬ولندن‭ ‬ودبي؛‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭:‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬والنمو‭ ‬القوي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وإنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬ذات‭ ‬مستويات‭ ‬عالمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنافذ‭ ‬على‭ ‬تدفقات‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬العالمية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الدولية‭ ‬ووجود‭ ‬مستثمرين‭ ‬دوليين‭ ‬مهتمين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬كازاخستان‭ ‬والقيام‭ ‬بالأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬الكبيرة‭.‬