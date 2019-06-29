بالي.. مساطب الأرز والبحار المتلألئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلما تخيب «بالي» ظن السياح في التنزه وسط الجبال البركانية المحاطة بالنباتات الظليلة الوارفة إلى الشواطئ الرملية التي تتلاشى داخل المياه الفيروزية المتلألئة والسواحل المنحنية المتوجة بالمعابد المتداخلة. شانجريلا وإليسيوم وأركاديا ويوتوبيا أو بالي، كلها أسماء مرادفة لكلمة «الفردوس»، ولكن الفرق الوحيد بينها هو أن المرء يستطيع زيارة بالي بالفعل، هذه الكلمة التي تجعل المرء يستحضر أحلام اليقظة لأكثر المناظر الطبيعية روعة وإذهالاً.

يصاب المرء بالذهول عندما يعلم بعدد الجنسيات المختلفة من الذين يرفلون في نعيم هذا الفردوس، ببساطة يقيم السياح بالمنتجع الفخم المطل على المحيط ويقومون بالاستمتاع بالحمامات الصحية المترفة، وتناول الأطعمة الشهية والاستلقاء تحت أشعة الشمس، أما عشاق التاريخ فسوف يجدون ضالتهم في المعابد المنتشرة في أنحاء الجزيرة، وأما هواة المغامرات فيمكنهم اكتشاف المسارات الجديدة الموصلة إلى قمم الجبال البركانية في كينتماني، وأما أولئك الذين يفضلون الليالي الساهرة التي تعج بالكثير من المناسبات السعيدة الصاخبة فيمكنهم البقاء في بلدة كوتا، إنها بالي، جزيرة الأحلام، فاستيقظ، واحجز تذكرتك.

مغامرات متنوعة

تعتبر بالي جزيرة من الفردوس، بشواطئها النقية المحاطة بالبحار المتلألئة، ومصاطب الأرز الرائعة المتداخلة مع الغابات. في بالي هنالك أشياء أكثر من مناظرها المذهلة المشهد. استمتع في هذه الوجهة الإندونيسية بالمغامرة خلف أسرّة التشمس والصالات وأماكن الحياة الليلية، أو المحال الراقية في سيمينياك، وستعثر على ثقافة متنوعة وساحرة. تمتع بزيارة بالي لاستكشاف المعابد القديمة، الموسيقى والعروض الراقصة الفاتنة، ومشهد فني محلي مزدهر.

في بالي عليك زيارة أميد، منطقة من قرى الصيد التقليدية الهادئة التي تتميز بشواطئ الرمال السوداء والشعاب المرجانية، وبيدوغول، البحيرات الجميلة في الجبال، وملعب للجولف، والحدائق النباتية ومعبد أولون دانو براتان الشهير. ولا تفوت الفرصة لزيارة بوكيت، شبه الجزيرة في الطرف الجنوبي من بالي، وهي جزيرة ذات شواطئ عظيمة، وكذلك كينتاماني، البركان النشط في جبل باتور، حيث مشهد الجبال العظيمة تنعكس على صفيحة أكبر بحيرة في بالي.

يعتمد موقع الفندق الذي ستحجزه في بالي بشكل كامل على نمط الرحلة الذي تسعى إليه. يختار أغلب المسافرين من بين المنتجعات الأكبر في جنوب الجزيرة. يميل شاطئ كوتا إلى جذب الحشود المحبة للاحتفال، من أجل التشمس والرياضات المائية خلال النهار والاختلاط الاجتماعي طوال الليل. نوسا دوا هي منطقة أكثر رصانة معروفة بفنادقها الفاخرة والصالات الراقية والمطاعم، لذلك فهي مثالية لقضاء عطلة رومانسية في بالي وخيار يحظى بشعبية لمن يقضون شهر عسل.

سيارة وسائق

وينصح السياح الذين يرغبون في التجوال بالطريقة المثلى في بالي باستئجار سيارة وسائق، إذ يتيح هذا الخيار للسياح حرية التنقل حول البلاد دون الحاجة إلى القيادة بأنفسهم، كما أن التجوال بالدراجات يعد خياراً آخر، لذا يتعين على السائح أن يكون مستعداً كي يتدافع وسط زحام السيارات بدراجته، أما الطريقة الأروع للوصول إلى الجزر المجاورة فهي عبر القوارب، ولكنها غير مستخدمة كثيراً.

وإذا كنت تفضل قضاء عطلتك في التعرف إلى بعض الثقافات بدلاً من بعض الأشعة، اجعل أوبود قاعدتك. تقع في وسط بالي، وقد خلدت هذه البلدة الساحرة في مذكرات إليزابيث غيلبرت الأفضل مبيعاً «طعام، صلاة، حب»، لكنها في الواقع كانت تجذب السياح الجوالين وعشاق الثقافة منذ عقود. إنها المكان المثالي لمشاهدة رقصة تقليدية خاصة بجزيرة بالي والحصول على بعض الفنون والمصنوعات اليدوية المحلية. كما أنها وجهة صحية رائعة، مع وفرة من استوديوهات اليوغا، دروس التأمل، والمطاعم النباتية للاختيار من بينها.

أبعد من ذلك قليلاً - على بعد مجرد مسافة قصيرة بواسطة قارب شرقاً - ستجد جزر غيلي، أرخبيل صغير محظور على السيارات والدراجات النارية، وأكواخاً صغيرة مصطفة على الشواطئ الرملية البيضاء.

أفضل المطاعم

ولا تكتمل زيارة بالي من دون التوقف عند أهم مطاعمها، مثل ذا بايرتس باي. قد يكون هذا المطعم المستلقي كجوهرة على جنب الشاطئ أفضل مطعم صديق للعائلة في بالي، ويعود الفضل في ذلك إلى بنائه الحديث - سفينة القراصنة مع بيوت الأشجار وإطارات التسلق حيث يمكن للأطفال اللعب بينما يسترخي الكبار مستمتعين بالمناظر. بالإضافة إلى ذلك، تبدو قائمة المأكولات هنا رائعة حتى لأصعب الزبائن مراساً، مع المأكولات السريعة مثل البرجر والمعكرونة والبطاطا المقلية والحليب المخفوق.

كذلك، يعتبر الكمي أول وأشهر مقهى للمأكولات النباتية الطازجة والعصائر؛ حتى عشاق اللحوم سوف يحظون بتجربة رائعة برفقة السلطات الطازجة والحلويات اللذيذة محلية التحضير. هناك أيضاً عيادة شاملة في الموقع، فضلاً عن متجر يضم بين جنباته الكثير من الكنوز الصديقة للبيئة من المنتجات العضوية التي تناديك لأخذها إلى منزلك.

وإذا كنت تحتفل بمناسبة خاصة في بالي، سارع بحجز طاولة في موزايك المتوج بعدة جوائز. من موقعه في منطقة اوبود ذات الأجواء الهادئة، تجمع المأكولات التي يقدمها هذا المطعم بين المكونات الإندونيسية الغريبة والتقنيات الفرنسية. يتم تقديم العشاء في حديقة موزايك الرومانسية مع الطاولات المضاءة بالشموع تحت بريق نجوم السماء.

أما أفضل وقت لزيارة بالي فبين شهري إبريل / نيسان وأكتوبر / تشرين الأول، حيث الموسم الجاف للجزيرة، ومع ذلك وعلى مدار العام تتراوح درجات الحرارة نهاراً ما بين 26 و32 درجة مئوية، مع تغير في درجات الرطوبة وكثافة هطول الأمطار، حيث يجعل عدم هطول الأمطار جزيرة بالي أكثر راحة لرواد الشواطئ.

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ماذا تفعل في بالي؟

إذا كان صخب بالي يتزايد، فإن رحلة يوم كامل إلى جزر جيلي القريبة سوف يجلبك إلى عالم يسير نمط الحياة فيه بوتيرة أكثر هدوءاً. تبدو جيلي تراوانجان كجنة حقيقية بالفعل، أجواء مفعمة بالهدوء (لا يسمح بدخول السيارات) مع شواطئ مثالية والكثير من فرص الغطس تحت الماء، وركوب الأمواج، والغوص وحمامات الشمس. تأكد من مراجعة الوكالات المحلية لتتطلع على الجداول الزمنية للقوارب السريعة وألق نظرة على الإقامة في فلل جيلي إيكو.

إن من أبرز ما تتميز به بالي وجود بعض مراكز السبا الرائعة فيها ومايا اوبود هو واحد من أفضلها. يقع هذا السبا في مكان هادئ بجوار نهر بيتانو، حيث يختص بالعلاجات التقليدية للجمال والاسترخاء التي تختص بها بالي. قم بتجربة علاج ملاذ مايا الذي يستغرق ساعتين.

إذا كان كل من سوق اوبود للفن، أو سوق باسار سيني اوبود يبدو مألوفا لك، فلربما تكون قد شاهدت جوليا روبرتس تتجول بين الأكشاك في الفيلم المقتبس من كتاب «كل صل أحب». تبدو هذه الخلية الحافلة بالأقمشة، والمجوهرات، والفنون، والحرف اليدوية هي المكان الأمثل لالتقاط الهدايا التذكارية. بعد ذلك تجول عبر الطريق لتتمتع برؤية قصر اوبود بوري سارين الملكي.

عروض الإمارات للعطلات إلى بالي

تبدأ أسعار عروض الإمارات للعطلات إلى بالي، من 4320 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، والحجز والسفر من الآن وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ويغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال في فندق أبورفا كيمبنسكي، نوسا دوا (5 نجوم)، بما في ذلك وجبة الإفطار وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.

وهناك عرض خاص مجاني حسب التوفر، يشمل ترقية غرفة «غراند ديلوكس» إلى «غراند ديلوكس أوشن كورت»، وترقية جناح «كليف برايفت بول جونيور» إلى جناح «كليف برايفت أوشن بول جونيور»، بالإضافة إلى جلسة معالجة مجانية لمدة 30 دقيقة.



