ترامب يراوغ في قمة «العشرين» بتصريحات تصالحية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي؛ جرّاء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها التي تستمر ليومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان، وفيما دعت اليابان دول المجموعة إلى «الانسجام»، رواغ الرئيس الأمريكي بتصريحات تصالحية ناقضت تصريحات أخرى متشددة سبقت حضوره للقمة.

وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع مهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة اليوم السبت، وترقب ما إن كان ترامب سينفذ تهديده بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية.

ودعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيجاد قواسم مشتركة بدلاً من التركيز على المواجهات.

فيما أطلق ترامب تصريحات تصالحية وأظهر ودية كبيرة؛ بعد سلسلة هجمات أطلقها مؤخراً، فقد أشاد ترامب ب «المصانع الرائعة» التي بناها صانعو السيارات اليابانيون في الولايات المتحدة، وأعرب عن رغبته بالتوصل إلى «تفاهم» مع الهند التي ينتقد سياستها التجارية، وتوقع «اتفاقاً تجارياً كبيراً» معها، وأجرى حواراً ودياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كذلك تبادل أطراف الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية بدعم من التفاؤل بنتائج لقاء ترامب شي، فيما انخفضت الأسهم الآسيوية متأثرة بانخفاض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وفي أسواق النفط، تماسكت أسعار الخام أمس قرب 67 دولاراً للبرميل قبيل محادثات بشأن النزاع التجاري بين الرئيسين الأمريكي والصيني اليوم السبت وأخرى بشأن تخفيضات إنتاج أوبك يوم الاثنين.