شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تنقل «ماك برو» إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «أبل» بصدد نقل خط تصنيع حاسوب «ماك برو» الجديد إلى الصين، محولةً بذلك إنتاج الجهاز الرئيسي الوحيد الذي يتم تجميعه في الولايات المتحدة إلى الخارج، مع تصاعد التوترات التجارية بين إدارة الرئيس ترامب وبكين.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تعاقدت مع شركة «كوانتا كومبيوتر» لتصنيع جهاز الحاسوب المكتبي الذي تبلغ قيمته 6 آلاف دولار، وتعمل على زيادة الإنتاج في مصنع بالقرب من مدينة شنجهاي.

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