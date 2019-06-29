تعاون جمركي بين دبي وفرنسا في الكشف عن المخدرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



استقبلت جمارك دبي ممثلة في إدارة الدعم الفني وفداً زائراً من السفارة الفرنسية في دولة الإمارات ضم رفيق هوناس الملحق الجمركي المكلف بالمهمات القضائية لدى الشرطة، وجريجوري حنين ممثلاً لشركة جتكسنت، وذلك بهدف عرض تجربتهم لمنتج يساعد على الكشف الفوري للمخدرات، والمتفجرات، والمكون من أنبوب صغير يحتوي على تركيبات كيميائية يمكنها الاحتفاظ بروائح المواد المخدرة والمتفجرة.

تأتي الزيارة تفعيلاً للخطط الاستراتيجية في قسم العلاقات الخارجية بإدارة الاتصال المؤسسي وخصوصاً بمعيار الاتصال والتواصل لغايات بناء شراكات استراتيجية جديدة ، وتعزيزاً للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع مستوى العلاقات المتميزة بين الجهات الدولية.

استقبل الوفد الزائر، المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني وفريق عمله، واستهلت الزيارة بعرض للمنتج سالف الذكر، وكيفية استخدامه وتدريب الكلاب الجمركية عليه، وما قد يحققه ذلك من تسهيل وتسريع عمليات التفتيش، ويساعد في اختصار الوقت والجهد، وهذا بدوره ينعكس على أداء العمل وزيادة الإنتاجية.

وأكد المهندس عادل السويدي حرص جمارك دبي دائماً على مواكبة كل ما هو جديد ومستحدث لمواجهة مخاطر تهريب المخدرات والمتفجرات بكافة أنواعها، وتشكيل حائط صد أمام محاولات التهريب المختلفة، حفاظاً على أمن وأمان المجتمع، وذلك يتم من خلال الاطّلاع على أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية المبتكرة في مجال التفتيش الجمركي.

وأشار مدير إدارة الدعم الفني إلى أنه سيتم تجربة الأنبوب وتدريب الكلاب الجمركية عليه لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر، للتعرف على مميزاته وإمكانيته في الكشف عن المخدرات، الأوراق النقدية، المنتجات المهربة، الأسلحة، المتفجرات، حيث إن التركيبات الكيميائية داخل الأنبوب تعمل على التقاط كميات كبيرة من الجزيئات ذات الرائحة المميزة وتخزينها ثم إطلاقها بطريقة مُحكمة من حيث التدفق والمدة.

وفي ختام الزيارة شكر المهندس عادل السويدي، الوفد الزائر على اختيار جمارك دبي لتكون أول جهة جمركية في الدولة يعرض لها المنتج، مشيداً بأهمية متابعة الابتكارات في مجال الكشف عن عمليات التهريب المختلفة.