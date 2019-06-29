شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع من أدنى مستوياته في 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافى الجنيه الاسترليني أمس الجمعة من أدنى مستوياته في خمسة أشهر التي هوى إليها في وقت سابق أمس مقابل الدولار الأمريكي واليورو، بالرغم من أن القلق من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق كبح مكاسب العملة البريطانية.
وارتفع الاسترليني 0.4% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2722 دولار موسعا مكاسبه في يونيو حزيران إلى أكثر من 3%، وبعد أن لامس أدنى مستويايه في خمسة أشهر ارتد الاسترليني للصعود مع تراجع مؤشر الدولار 0.15 بالمئة.
وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني 0.30% إلى 89.42 بنسِ. وخسر الاسترليني حتى الآن 4% من قيمته مقابل اليورو منذ بداية أبريل رغم أن بعض خسائره الأسبوع المنقضي جاءت نتيجة لصعود العملة الأوروبية أمام العملات الرئيسية.
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