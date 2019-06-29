«تنظيم الاتصالات» تقيس تأثيرات «الجيل الخامس» على الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن «الهيئة» تقيس تأثيرات تقنيات الجيل الخامس الاقتصادية والاجتماعية على العديد من القطاعات في الإمارات، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة المتوقعة من قبل المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات في الدولة.

أضاف المنصوري في تصريحات خاصة ل«الخليج» أن الإمارات تعزز ريادتها العالمية في تنفيذ شبكات الجيل الخامس، عبر تطوير الخدمات والتطبيقات الذكية التي تستهدف سعادة سكان وزوار الدولة على كافة الأصعدة وعلى مستوى القطاعين العام والخاص.

وتعد دولة الإمارات من أوائل دول العالم في البدء باختبارات شبكات الجيل الخامس، وتستثمر فيها أحدث الحلول والتقنيات المستقبلية مثل حلول الاتصال بين الأجهزة (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT).

وأوضح المنصوري أن «الهيئة» لديها تصورات عن أهم القطاعات المتوقع أن تستفيد بقوة من تطبيقات الجيل الخامس أبرزها قطاع النقل والمواصلات، عبر تطبيق أنظمة وتطبيقات السيارات المتصلة وذاتية القيادة والتاكسي الطائر، التي تعمل على تطويرها بعض الجهات الحكومية في الدولة حالياً.

وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات على اطلاع دائم بأحدث التجارب والتقنيات في العالم، بهدف استقطابها وتبنيها في الدولة بهدف المحافظة على استدامة الاقتصاد الوطني والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه سكان وزوار الدولة وعلى رأس هذه التقنيات «الجيل الخامس» و«الذكاء الاصطناعي».

وقال المنصوري: إن شركتي «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تعملان عن كثب حالياً على الآليات الفنية للانتقال من شبكات الجيل الرابع إلى الخامس وضمان تقديم الخدمات بسلاسة تامة للمستخدمين من الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن توسع انتشار خدمات الاتصال من الجيل الخامس يتوقف على زيادة الطلب على هذه الخدمات وتوافر الأجهزة الداعمة لها وبالتعاون مع أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.

وأكد المنصوري أن الإمارات ستواصل استكشاف جميع التطورات العالمية في هذا المجال والتي ستقود إلى مستقبل ناجح وأكثر تطوراً.