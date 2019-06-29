مفاجآت صيف دبي.. عروض تغزو الفنادق والمطاعم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحتفل فنادق دبي بالدورة ال22 من مفاجآت صيف دبي؛ وذلك بإطلاقها لمجموعة متنوعة من العروض الترويجية الجذابة على الخدمات والمرافق التي تقدمها؛ ترحيباً بزوّار دبي خلال فصل الصيف.ويمكن للزوّار والمقيمين الاستمتاع بهذه العروض من الفنادق والمنتجعات ذات ال5 نجوم والتي تشمل الإقامة والمطاعم والمنتجعات الصحية وأحواض السباحة خلال فترة حدث المفاجآت حتى 3 أغسطس/آب 2019.وتقدّم مفاجآت صيف دبي مجموعة مدهشة من العروض الترويجية والتجارب والفعّاليات الترفيهية التي ستمنح المقيمين والزوّار أجمل الأوقات أثناء تواجدهم في دبي خلال الصيف، من العروض الخاصة على أسعار الإقامة في فنادق 5 نجوم، إلى الوجهات الترفيهية التي تناسب الأطفال والكبار وغيرها الكثير.ويقدّم فندق فايف نخلة جميرا عرضاً شاملاً خلال الصيف بسعر 1500 درهم لشخصين. ويمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بتناول ثلاث وجبات في اليوم، إلى جانب كمية غير محدودة من المشروبات، إضافة إلى إمكانية الاسترخاء في خمسة أحواض سباحة، واستخدام شاطئ خاص ونادٍ رياضي يعمل على مدار الساعة.زوّار فندق استوديو ون الذي افتتح مؤخراً في مدينة دبي للاستوديوهات على موعد مع أسعار مميزة خلال مفاجآت صيف دبي؛ حيث يبلغ سعر الغرفة 300 درهم لليلة الواحدة، ويمكن استرداد هذا المبلغ لإنفاقه في المطاعم والمقاهي في الفندق، ومنها مطعم «ذا ماين ستريت إيتري».يقدّم فندق إميرالد بالاس كمبنسكي على نخلة جميرا تخفيضاً 25% على أفضل الغرف المتوفرة، مع إمكانية تسجيل إجراءات الوصول مبكراً وتسجيل إجراءات الخروج متأخراً، وجبة الفطور لشخصين، تخفيض 25% على جلسات السبا، ووجبة عشاء في أحد المطاعم الفاخرة المتواجدة في الفندق، ومنها مطعم «أولوندا» ومطعم «فيلامور»، ويمكن الحصول على كل هذه المزايا مقابل 1000 درهم للغرفة.ويدعوكم فندق العنوان وسط المدينة للاستمتاع بيوم كامل في السبا والاسترخاء في بركة السباحة واستخدام مرافق السبا.وسكّان دبي على موعد مع عروض رائعة عند زيارة جزيرة بلوواترز خلال الصيف؛ حيث يتيح سيزار بالاس بلوواترز الفرصة للمقيمين لاستخدام بركة السباحة مقابل 50 درهماً خلال أيام الأسبوع و75 درهماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى إمكانية الحصول على تخفيض بمقدار 25% في «نيبتونز».استمتعوا بقضاء أجمل الأوقات في فندق أنانتارا النخلة؛ حيث يمكنكم الاستمتاع بتناول طعام الغداء واستخدام بركة السباحة والشاطئ. ويمكن للضيوف استخدام بركة السباحة الضخمة، إضافة إلى قائمة طعام خاصة في «ذا بيتش هاوس».واستمتع بألذ المأكولات التايلندية في مطعم ثيبتارا في فندق ذا بالاس، والذي يقع بالقرب من دبي مول وبرج خليفة؛ حيث يمكن لعشّاق النكهات الآسيوية الحصول على طبقين بسعر طبق واحد من قائمة المأكولات السريعة، والاستمتاع بطبق لحم سوتيه تندرلوين وطبق الكاري الأخضر وغيرها من الأطباق.يمكن للمقيمين والزوّار الاستمتاع بتناول المأكولات والمشروبات في فندق «جيه إيه ذا ريزورت» واستعادة قيمة الفاتورة كقسيمة شرائية يمكن إنفاقها في المطاعم المتواجدة في الفندق؛ مثل: «وايت آركاد» و«شووترز»، «ديفاز»، «سبورتس كافيه»، كابتنر ريستورانت آند بار آنكور ريستورانت آند بار ولا فونتانا.يقدّم مطعم هاكاسان عرضاً خاصاً خلال مفاجآت صيف دبي؛ حيث يمكن لنزلاء فندق أتلانتس النخلة الاستمتاع بقائمة مأكولات خاصة لشخصين عند حجز ليلتين أو أكثر في الفندق.

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