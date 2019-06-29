شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 % ارتفاع واردات اليابان من الخام في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أمس الجمعة، إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1% في مايو/أيار، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محلياً في اليابان 5.2% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 2.47 مليون برميل يومياً.
وتراجعت مبيعات البنزين 5.5% إلى 812 ألفاً و543 برميلاً يومياً، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6% إلى 90 ألفاً و830 برميلاً يومياً وفقاً للبيانات.
كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأمريكية على طهران في بداية الشهر الماضي.
واليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كانت من بين ثمانية عملاء حصلوا على إعفاءات لمدة ستة أشهر من الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاستئناف استيراد النفط الإيراني اعتباراً من يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
(رويترز)
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