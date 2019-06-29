مفاجآت وجوائز «عالم مدهش» للزوار طوال الصيف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تستمر مفاجآت وفعاليات عالم مدهش التعليمية والترفيهية العائلية، فبالإضافة إلى الدخول المجاني الذي يميز الدورة 20 لهذا العام، يمكن للزوار توقع العديد من المفاجآت والجوائز القيمة، فقد فازت إليسا فورمينتو من الفيليبين منذ بضعة أيام بسيارة GAC GS3 الجديدة كلياً مقدمة من شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة. كما يمكن لزوّار عالم مدهش المشاركة في هذه المسابقة من خلال إنفاق 250 درهماً على الألعاب داخل عالم مدهش وربح سيارة GA4 GAC جديدة، حيث سيجري السحب في 17 أغسطس، ويضمن عالم مدهش للجميع فرحة عارمة. وفرص مملوءة بالمفاجآت في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات 3 إلى 7 لغاية 17 أغسطس 2019. ويُمكن لحاملي بطاقة إسعاد الحصول على ترقية بقيمة 50% على باقات الألعاب حيث يمكنهم الاستفادة من 150 درهماً إضافية إذا أنفقوا 300 درهم و250 درهماً إضافية إذا أنفقوا 500 درهم و400 درهم إذا أنفقوا 800 درهم مع مراعاة الشروط والأحكام.

ومع وجود أكثر من 100 من الألعاب والأنشطة المصممة لجميع أفراد العائلة، يمكنكم التوفير والاستفادة من العروض والباقات الست المتاحة خلال أيام الأسبوع، وعطلة نهاية الأسبوع.



باقة أيام الأسبوع

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من الأحد إلى الأربعاء ومقابل 95 درهماً يمكن للأطفال الاستمتاع بهذه الباقة التي تشمل 6 ألعاب في منطقة المغامر الصغير من الساعة 12 ظهراً حتى 6 مساءً عدا أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، وستتيح هذه الحزمة للأطفال الاستمتاع بلعبة الفناجين ولعبة المرآة ولعبة القطار بالإضافة إلى لعبة السيارات وأرجوحة كيدي.



باقة عطلة نهاية الأسبوع



يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب ذاتها مع باقة عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت والتي يمكن الاستفادة منها على مدار ساعتين بدءاً من الساعة 12:00 إلى الساعة 2:00 ظهراً من يوم الخميس ومن الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 بعد الظهر يومي الجمعة والسبت. ويمكن شراء باقة عطلة نهاية الأسبوع مقابل 150 درهماً للأطفال، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بجميع العروض على أرض عالم مدهش وفقرات التجوال النابضة بالحيوية.

وهناك الكثير مما يمكن تجربته واستكشافه في مناطق المرح الأربعة بما في ذلك ساحة الحركة وساحة المغامرات وساحة التسالي وانتهاءً بساحة العرض، حيث يمكن للزوار التجول عبر أرجاء عالم مدهش واختيار الألعاب التي يفضلونها.