شكرا لقرائتكم خبر عن «ليبرا» تحد من مخاطر حركة الأموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر معهد البحوث الاقتصادية في مدينة كولونيا الألمانية (آي دابليو)، أن عملة «ليبرا» الافتراضية، التي تخطط شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإطلاقها، قد يكون لها تأثير إيجابي في حركة الأموال عبر الحدود, وتحد من مخاطرها، وقال كبير الاقتصاديين في السياسة المالية بالمعهد، ماركوس ديماري، أمس، إن عملة «ليبرا» ستكون مهمة للشركات الناشطة على المستوى الدولي. (د ب أ)

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