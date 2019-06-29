شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يحصل على الموافقة لشراء أسهم «دنيز بنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «رويترز»، إن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، وافقت على طلب بنك الإمارات دبي الوطني بشراء أسهم «دنيز بنك» من «سبير بنك» الروسي.

وقال «الإمارات دبي الوطني»، في إبريل الماضي إنه سيستحوذ على «دنيز» من «سبير بنك» مقابل 15.48 مليار ليرة (2.68 مليار دولار)، بخصم نحو 20% عن سعر اتفق عليه سابقاً. (رويترز)

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