شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تفوز في نزاع تجاري مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة التجارة العالمية، أن سلسلة من حوافز الطاقة المتجددة الأمريكية انتهكت قواعد التجارة الدولية مع الهند، ما يهدد بإذكاء التوترات بين الولايات المتحدة والهند.

وقالت وكالة أنباء بلومبيرج إن منظمة التجارة العالمية أيدت معظم مزاعم الهند بأن الولايات المتحدة فرضت متطلبات محتوى محلي غير قانونية فضلت خلالها منتجات محلية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك حسب الحكم الذي قضت به المنظمة، ومقرها جنيف والمنشور على موقعها الإلكتروني. (د ب أ)

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