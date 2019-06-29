الأجور في الإمارات بين الأعلى في المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر الإمارات موطناً لعدد كبير من المغتربين، وذلك بفضل حزم الأجور المجزية المقدمة للمهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.

ويحصل المغتربون من المستوى المتوسط الذين يعملون في الإمارات على مبلغ ضخم يصل إلى 320 ألف درهم (69,280 دولاراً) سنوياً، ليكون بذلك ثاني أفضل معدل للأجور في المنطقة بعد السعودية التي يحصل فيها المغترب على 329 ألف درهم سنوياً، وفقاً لشركة «أي سي أيه انترناشونال» الاستشارية. وقال أوليفر براون، مدير قسم الأجور في الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها: «من المعروف أن دول الشرق الأوسط تقدم رواتب عالية جداً للعمالة الأجنبية، ولم يكن عام 2018 مختلفاً، حيث اعتبرت الأجور في السعودية والإمارات الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي».

إضافة إلى ذلك، صنفت «أي سي أيه انترناشونال» دبي وأبوظبي بين 100 مدينة تقدم أعلى متوسط راتب شهري بعد حساب الضرائب. حيث حلت دبي في المرتبة ال 65 بمتوسط راتب يبلغ 2,888 دولار (10,600 درهم) شهرياً، في حين جاءت أبوظبي في المركز ال 87 ب 2,653 دولار (9,736 درهم) شهرياً.

وعلى الصعيد العالمي، تفوقت المملكة المتحدة على اليابان باعتبارها الأعلى في مستويات الأجور، حيث يحصل المغتربون هناك على متوسط قدره 311,240 دولاراً سنوياً، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن «أي سي أيه انترناشونال».