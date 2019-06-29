الأجانب والمؤسسات يتجاهلون الضغوط ويضخون 410 ملايين في الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، تراجعات متباينة، في أسبوع تجاهل فيه المستثمرون الأجانب هذه التراجعات، واتجهوا نحو الشراء جنباً إلى جنب مع المحافظ الاستثمارية الذين ضخوا مجتمعين في الأسواق 410.2 مليون درهم كمحصلة شراء أسبوعية.

وجاء ذلك على وقع تراجع مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 1.23% بضغط رئيسي من قطاعي العقار والبنوك، فيما نزل مؤشر «أبوظبي» 1.05% تحت وطأة الضغوط من القطاع المصرفي.

وبلغ صافي شراء الأجانب (غير العرب) في السوقين خلال أسبوع 279.3 مليون درهم محصلة شراء، (178.3 مليون درهم في دبي، و101 مليون في أبوظبي)، كما بلغ صافي استثمارات المحافظ 130.9 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً.

وصلت السيولة الأسبوعية في الأسواق إلى 2.3 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم في دبي، و 8.33.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم مليار سهم تقريباً توزعت على 851.8 مليون سهم في دبي، و220 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 29.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع أسبوعي إلى مستوى 2626 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.6% بعد انخفاض سهم «إعمار العقارية» 1.3%، و«إعمار للتطوير» 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 2.9%، و«ديار» 3.7%، وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 2%، و«داماك» 3.7%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.6% بعد هبوط سهم «دبي الإسلامي» 0.58%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.7%، و«جي إف إتش» 1.36%.

وهبط قطاع الاستثمار 2.7% نتيجة هبوط سهم «دبي للاستثمار» 3.9%، و«سوق دبي المالي» 1.5%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 7.2%، عقب إعلان الشركة موافقة مجلس إدارتها على دخول «أبوظبي كابيتال» كمستثمر استراتيجي في الشركة.

وهبط أيضاً قطاع النقل 1.7% بفعل هبوط سهم «العربية للطيران» 0.95%، و«أرامكس» 2.58%، و«الخليج للملاحة» 0.37%.

سوق أبوظبي

من جهته، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً أسبوعياً عند مستوى 4991.68 نقطة، متأثراً بضغوط على المؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع الاستثمار.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.38% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.93%، و«أبوظبي التجاري» 4.6%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.27%.

ونزل قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 0.12% كذلك بفعل هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 1.48%، و«طاقة» 2.23%، في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 1.18%.

وانخفض قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.05%، إثر انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.69%، واستقرار سهم «الدار» دون تغيير.

وبالعكس، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.4% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.06%، وذلك بالرغم من تراجع «إشراق» 2.53%.

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الأكثر تداولاً في أبوظبي

وتصدر سهم «أبوظبي الأول»، التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي بقيمة 304.4 مليون درهم، وأغلق سعره عند 14.86 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 201.86 مليون درهم، مغلقاً عند 8.3 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 87.65 مليون درهم، وأغلق عند 4.65 درهم.

وسجل سهم «الشارقة للأسمنت» الارتفاع الأكثر الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 26.74% مغلقاً عند 1.09 درهم، تلاه سهم «ريم للاستثمار» الذي ارتفع 14.93% ليغلق عند 17.24 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة» من خلال ارتفاعه بنسبة أسبوعية بلغت 11.38% وأغلق عند 1.37 درهم.

وفي المقابل، انخفض «أسمنت رأس الخيمة» 11.63% وأغلق عند 0.6 درهم، تلاه سهم «أركان لمواد البناء» بنزوله 10.87% وإغلاقه عند 0.41 درهم، ثم سهم «فودكو» ونزل 10% مغلقاً عند 2.88 درهم.

الأكثر تداولاً في دبي

وفي سوق دبي، كانت التداولات الأسبوعية الأكثر من نصيب سهم «إعمار العقارية» بقيمة 167 مليون درهم، مغلقاً عند 4.42 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 159 مليون درهم، مغلقاً عند 10.9 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» الذي جذب 118.6 مليون درهم من التداولات وأغلق عند 5.13 درهم.

أما من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أسبوع بدبي، جاء في المقدمة سهم «المصرف الخليجي التجاري» الذي ارتفع 17.43% عند 0.64 درهم، تلاه سهم «شعاع كابيتال» من خلال ارتفاعه 7.2% إلى 0.968 درهم، ثم سهم «الوطنية للتأمينات العامة» وزاد بنسبة 5% ليغلق عند 2.1 درهم.

وبالعكس، انخفض سهم «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 9.96% وأغلق عند 0.208 درهم، تلاه سهم «النعيم القابضة»، وهبط بنسبة 9% وأقفل عند 1.9 درهم، ثم سهم «السلام القابضة» بتراجعه 6% وإغلاقه عند 0.465 درهم.

شراء الأجانب

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في أسبوع، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 278.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 279.78 مليون درهم محصلة بيع، منها 24.26 مليون درهم محصلة بيع العرب، و186.27 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و69.24 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفيما يتعلق بسوق دبي فقط، كان الشراء أيضاً من نصيب الأجانب، بصافي استثمار بلغ 178.3 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات بيع للعرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 178.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 15.87 مليون درهم محصلة بيع العرب، و149.9 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و12.5 مليون محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق أبوظبي، بلغ صافي استثمارات الأجانب نحو 101 مليون درهم كمحصلة شراء، وذلك في مقابل توجه بيعي للمستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار ب100 مليون أيضاً توزعت على 8.4 مليون درهم محصلة بيع للعرب، و36.36 مليون درهم محصلة بيع للخليجيين، و56.7 مليون درهم محصلة بيع للمواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الإسلامي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات، «دانة غاز»، و«ديار للتطوير»، و«الواحة كابيتال»، و«أمانات»، و«دي إكس بي».

كما ضخت المحافظ الاستثمارية في أسبوع 130.9 مليون درهم كمحصلة شرائية، منها 99.17 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و 31.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 130.9 مليون درهم محصلة بيع، (99.17 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و31.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي).