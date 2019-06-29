868 ملياراً.. التبادل التجاري بين الإمارات ومجموعة «العشرين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجموعة العشرين أكثر من 868 مليار درهم، إذ تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية كبيرة وقوية مع معظم دول المجموعة، وتحتل مكانة متقدمة كشريك تجاري رئيسي للعديد منها، كما تمثل مجموعة العشرين ثلثي التجارة في العالم وأيضاً تمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

وتقع 7 دول من مجموعة العشرين ضمن أبرز 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، إذ تأتي الصين في المقدمة بحجم تبادل تجاري يصل إلى 196 مليار درهم، تليها الهند ب128 مليار درهم، والولايات المتحدة 112.4 مليار درهم، والسعودية 80 مليار درهم، واليابان 58 مليار درهم، وألمانيا 50 مليار درهم، وتركيا 49 مليار درهم.

الصين.. مشاريع بـ 640 مليار دولار

يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين حوالي 196 مليار درهم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقد المقبل، واعتباراً من ديسمبر 2018 الماضي، تم التخطيط لمشاريع تقدر قيمتها ب 3.5 تريليون دولار في جميع أنحاء المنطقة، نحو 640 مليار دولار منها فقط في الإمارات، كما هناك مشاريع تزيد قيمتها على 65 مليار دولار لا تزال محط اهتمام وتركيز الشركات الصينية، ويتوقع أن يقوم ميناء خليفة بمضاعفة عدد الحاويات التي يتم تناولها هذا العام بمساعدة شركة كوسكو الصينية للشحن البحري.

بوابة 55% من مسافري الهند

تشير مصادر مختلفة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند تبلغ نحو 128 مليار درهم، استأثرت فيها واردات الدولة من الهند بنحو 82.9 مليار درهم، وصادرات الدولة إلى الهند بنحو 18 مليار درهم، وإعادة الصادرات بالقيمة المتبقية، وتولي الهند اهتماماً بالغاً لتطوير علاقاتها مع الإمارات ليس لكونها تستضيف نحو 2.5 مليون هندي فحسب؛ بل لأسباب أخرى كثيرة، حيث تعد الإمارات بوابة الهند الأولى نحو العالم ذلك أن 55% من المسافرين الهنود إلى مختلف دول العالم يسافرون عبر المطارات الإماراتية، ناهيك عن أن غالبية زوار الهند القادمين للعلاج من إفريقيا والعالم العربي وغيرهما من مناطق العالم، يمرون عبر مطارات الدولة

أمريكا.. علاقات تجارية قوية

أوضحت قراءة أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، أهمية العلاقات التجارية بين الإمارات وأمريكا، ويتضح ذلك من قيم التبادلات التجارية القوي بين البلدين، حيث ناهزت 112.4 مليار درهم، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ نسبي ومتغيرات عديدة أثرت سلباً على الاقتصادات العالمية والتجارة البينية بين الدول، في مؤشر على قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

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السعودية.. شراكة مصيرية

يصل حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والسعودية إلى حوالي 80 مليار درهم، وتجسد العلاقات الإماراتية السعودية، الشراكة الفاعلة والروابط التاريخية والتعاون الموحد؛ لمواجهة التحديات بأنواعها كافة، لاسيما أن جذورها متينة وراسخة وقوية متجددة تواكب المتغيرات كافة، في وقت تحتل تلك العلاقات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مكانة مرموقة على صفحات التاريخ عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً؛ إذ تجسدها عقود من الزمن، وتستند في مضمونها إلى جذور الروابط الوثيقة والقوية والمتجددة.

اليابان.. تاريخ من التعاون والتنسيق

ترتبط دولة الإمارات باليابان بعلاقات متميزة، أضحت مثالاً للتعاون والتنسيق الدولي القائم على التفاهم وتبادل المصالح المشتركة بصورة متوازية يسودها الاحترام والثقة المتبادلة بين الطرفين، حيث أُسّس لهذه العلاقة منذ الأيام الأولى لقيام الدولة، عندما أولى المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، العلاقة مع اليابان أهمية خاصة وأدرجها ضمن أولى زياراته لبلدان العالم المتقدم لإدراكه أهمية هذه العلاقة، حيث أثبتت الأيام صحة مثل هذا التوجه.

ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 58 مليار درهم، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والإمارات في العام 1971، وتم افتتاح سفارة الإمارات في طوكيو في ديسمبر 1973، بينما تم افتتاح سفارة اليابان في أبوظبي في إبريل 1974، وتسير علاقات الدولتين منذ فترة طويلة في إطار من الصداقة والمصالح المتبادلة وتعود بدايتها إلى تاريخ قديم خلال المبادلات التجارية التي كانت تقوم بها الشركات اليابانية في المنطقة.

ألمانيا.. علاقات متجذرة

علاقات تاريخية موثقة، وتعاون في مجالات عدة، يربط دولة الإمارات أرض زايد الخير، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، فعلى مدى سنوات طوال تعددت أوجه التنسيق بين البلدين، وتعززت الروابط، لاهتمامهما معاً بالاستثمار في الموارد البشرية، وفقاً لرؤية متميزة تنصبّ على إقامة مجتمع مستدام قائم على المعرفة، متعدد الثقافات، متسامح، يحافظ على مستويات عالية من التواصل مع العالم، مثلما أشاد بذلك إرنست بيتر فيشر، السفير الألماني لدى الدولة.

إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 50 مليار درهم، وترتبط دولة الإمارات بعلاقات متميزة وراسخة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بدأت قبل نحو 47 عاماً وشهدت محطات مثمرة من التعاون المشترك، أسفرت عن شراكة استراتيجية بين البلدين، اللذين يجمعهما توافق في الرؤى لتعزيز الاستقرار في المنطقة وترسيخ السلم والأمن الدوليين، حيث يرجع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى العام 1972 واتسمت على الدوام بالتعاون والاحترام المتبادل فأتاحت فرصاً للتنسيق المشترك في مختلف المجالات وتمخض عنها إعلان شراكة استراتيجية بين البلدين في إبريل عام 2004.

كما يعتبر العديد من الدول الأخرى في مجموعة العشرين، من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، إيطاليا، وكوريا الجنوبية، أستراليا، جنوب إفريقيا، وغيرها.