تحفيز الاقتصاد العالمي يتصدر موضوعات القمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تصدر تحفيز الاقتصاد العالمي موضوعات قمة قادة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في أوساكا اليابانية، وذلك ضمن عدد من الموضوعات التي سيناقشها القادة قبل اختتام القمة اليوم.
وكان قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين أكدوا وقوفهم مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين شاركوا في إصدار البيان المشترك حول التجارة الالكترونية وإطلاق مسار أوساكا.
ما هي؟
- تحفيز الاقتصاد العالمي
- الاقتصاد الرقمي
- البيئة والطاقة
- الاستثمار والابتكار
- الوظائف والتطوير
- التعاون بين الأسواق الناشئة
- التجارة الدولية
- التنمية المستدامة
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