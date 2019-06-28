ماذا قالوا في قمة أوساكا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منظومة تجارية

«اليابان كحامل لواء للتجارة الحرة ستعزز على نحو كبير التحسن في منظومة تجارية متعددة الأطراف والمفاوضات بشأن اتفاقات للتعاون الاقتصادي.

أرغب اليوم في أن أناقش مع الزعماء إجراءات لتعزيز قوة الدفع نحو إصلاح في منظمة التجارة العالمية».

رئيس وزراء اليابان - شينزو آبي

الاقتصاد الرقمي

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«بينما نوسع التجارة الرقمية يتعين علينا أيضا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس، هذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة، والاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي » .

الرئيس الأمريكي - دونالد ترمب

التجارة الالكترونية

« دعم مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى لتنظيم التجارة الالكترونية إشارة مهمة لحاجتنا إلى قواعد دولية للرقمنة، وهذه القواعد يتعين تطبيقها عبر منظمة التجارة العالمية، وقطعنا خطوات مهمة لفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي» .

المستشارة الألمانية - أنجيلا ميركل