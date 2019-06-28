212 % زيادة في عدد القروض العقارية للأفراد خلال مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية نموه في مايو الماضي من العام الحالي 2019، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 12,949عقدا، مسجلا بذلك نسبة نمو 212% مقارنة بمايو 2018. وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض 5,653 مليارات ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 122% على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، استمرار النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019 وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58.809 عقود تمويلية بقيمة 27,019 مليار ريال، مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11,680 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نموا يتجاوز 223% في أعداد العقود ونحو 131% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

8 آلاف عقد زادت

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 8 آلاف عقد تمويلي، إذ سجل شهر مايو 2018 توقيع 4,148 عقدا مقابل 12,949 عقدا في مايو 2019، كما زاد حجم التمويل العقاري في مايو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في مايو 2018م الذي لم يتجاوز 2,539 مليار ريال، مقارنة بنحو 5,650 مليارات في مايو 2019م.

92 % عبر البنوك

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 92% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في مايو 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 8% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

86 % عقود مدعومة

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في مايو 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغ 11,163 عقدا، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 4,6 مليارات ريال، أي نحو 81% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر مايو 2019م.

3 أضعاف حجم الزيادة

وكانت مؤسسة النقد أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقدا مقابل 2,674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9,736 عقدا تمويليا في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقدا في فبراير 2018م، و12,148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل أبريل قرابة 14,398 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية تجاوزت 6,4 مليارات ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4,286 عقدا في أبريل 2018.

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وبينت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغ نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.

عدد عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد 2019

يناير

9,578

فبراير

9,736

مارس

12,148

أبريل

14,398

مايو

12,949