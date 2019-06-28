يونكر يطالب العشرين ببيان قوي بشأن المناخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طالب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا باليابان بإصدار بيان قوي بشأن قضية التغير المناخي.

وقال يونكر للصحفيين قبيل انعقاد القمة «إننا بحاجة إلى بيان قوي بشأن تغير المناخ»، مضيفا أنه «لا يمكن أن يقبل تخفيف» الأهداف الخاصة بالمناخ والتي تم تبنيها خلال قمة العشرين في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، العام الماضي.

وأكد يونكر أهمية الحفاظ على النظام العالمي القائم على القوانين، في رسالة أيدها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وقال توسك «لا يمكن أن يصبح المسرح العالمي ساحة يملي فيها القوي شروطه على الضعيف، حيث تسود الأنانية على التضامن، وتهيمن المشاعر القومية على المنطق السليم».