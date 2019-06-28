9 مدن يابانية مميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اجتماعات قمة مجموعة الـ20 تعقد في عدد من المدن اليابانية وليس في مدينة واحدة، وهنا مميزات أهم 9 مدن يابانية وفق بيانات موقع G20 الياباني:

مدينة نيجاتا

تتمتع بصناعات زراعية وصيد الأسماك، حيث تنتج نيجاتا أرزا أكثر من أي محافظة أخرى، وهي موطن العلامة التجارية المميزة للأرز

نشاط المدينة

مدينة زراعية

المناطق الأثرية

متحف الأرز وبونشوكان_ قلعة كاسوغاياما_ جبل أكاكورا

مساحتها

12,584 ² كلم

مدينة أوساكا

مدينة تجارية كبرى منذ العصور القديمة. تستقبل أكثر من 10 ملايين زائر أجنبي في السنة

نشاط المدينة

مدينة تجارية

المناطق الأثرية

متحف أوساكا للعلوم_ حوض اسماك أوساكا_ قلعة أوساكا

مساحتها

223 ² كلم

مدينة كارويزاوا

تقع في مقاطعة ناغانو في اليابان. عدد سكانها عام 2008 حوالي 18 ألف نسمة تتميز بجوها الرائع الذي يجذب السياح من كل مكان، ويفضلها كثير من اليابانيين لقضاء فصل الصيف

نشاط المدينة

مدينة سياحية

المناطق الأثرية

جبل أساما_ متنزه كارويزاوا الثلجي_ متحف سيزون للفن الحديث

مساحتها

156 ² كلم

مدينة أوكاياما

تتميز بأعلى التصنيفات في البلاد من حيث عدد الأطباء وجودة المنشآت الطبية، وجودة الأطباء

نشاط المدينة

مدينة طبية

المناطق الأثرية

مزرعة هاياشي للعنب _ حديقة كوراكوين _ متحف محافظة أوكاياما للفنون

مساحتها

789.9 ² كلم

مدينة فوكوكا

تقع في شمال شرق جزيرة كيوشو، تطل على خليج فوكوكا في 2012 تم تصنيفها في المركز الثاني عشر كأفضل مدينة للعيش في مجلة مونوسيل

نشاط المدينة

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مدينة اقتصادية

المناطق الأثرية

متحف كيوشو الوطني_مزار كوشيدا- جينجا_متحف هاكاتا ماشيا الشعبي

مساحتها

340 ² كلم

مدينة تسوكوبا

تابعه لمحافظة إيباراكي. تشتهر بأنها تضم مدينة تسوكوبا للعلوم، وهي مدينة محدثة في ستينات القرن العشرين، وتعد مدينة تسوكوبا جزءا من منطقة طوكيو الكبرى

نشاط المدينة

مدينة العلوم الرائدة في اليابان

المناطق الأثرية

المتحف الجيولوجي_متحف العلوم للخريطة والمساحة_أطلال هيراساوا كانجا

مساحتها

284.1 ² كلم

مدينة ناغويا

عاصمة محافظة آييتشي، تقع في الناحية الجنوبية من جزيرة هونشو. يبلغ عدد سكانها 2,258,908، وتعد ثالث أكبر مركز تجمع سكاني، ورابع مدينة من حيث عدد السكان

نشاط المدينة

مدينة صناعية

المناطق الأثرية

قلعة ناغويا_ميناء ناغويا العام _ متحف ميجي مورا

مساحتها

326.430 ² كلم

مدينة ماتسوياما

عاصمة محافظة إهيمه في جزيرة شيكوكو في اليابان. يعني اسم المدينة «جبل أشجار الصنوبر»، تأسست المدينة في 15 ديسمبر عام 1889

نشاط المدينة

مدينة مشتهرة بالينابيع الحارة

المناطق الأثرية

قلعة ماتسوياما_متنزه دوجو _ متحف وهايكو

مساحتها

428.9 ² كلم

مدينة كوتشان

تشتهر المدينة بمنتجعات التزلج في اليابان. وأصبحت معترفا بها دوليا بسبب الثلج المسحوق عالي الجودة والمناظر الطبيعية

نشاط المدينة

مدينة سياحية

المناطق الأثرية

جبل ييتي_ينبوع يوكيتشيتشيبو أونسين الساخن_قرية نيسيكو

مساحتها

261.2 ² كلم