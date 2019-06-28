شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الداش كوين صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 161.30 ويحاول الثبات فوقه، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق بإغلاق يومي فوق المستوى المذكور سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 176.50 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 144.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط