شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية ملحوظة ليقترب من المقاومة المحورية 120.90، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 112.90، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير