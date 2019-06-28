شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الإيثريوم تداولاته الإيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 328.20، في حين يمثّل الثبات فوق 288.80 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 270.00 والمقاومة 330.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد