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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بإيجابية قوية منذ الصباح ليقترب من هدفنا المنتظر عند 12000.00، وتبدو الطريق مفتوحة أمام مواصلة تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة، ليمتد الهدف التالي إلى مناطق 12685.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11000.00 والمقاومة 12500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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