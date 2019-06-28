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تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية طفيفة في طريقه لزيارة مستوى 0.7044 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي المنتظر لهذا اليوم، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بثبات السعر فوق مستوى 0.6965، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 0.7100 كمحطة رئيسية تالية.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7060

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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