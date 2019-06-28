شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليخترق مقاومة القناة الفرعية الهابطة والتي تمثّل نموذج العلم الصاعد المشار له صباحاً، مما يعزز استمرارية توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، مؤكداً الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 60.86 وتمتد إلى 62.00.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 58.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.86

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد