شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للضغط على الدعم المحوري 15.23، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى يليه كسر 15.10 سيدفع السعر للخروج من القناة الصاعدة وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 14.73، بينما يحتاج السعر لتجاوز مستوى 15.35 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 15.63.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد