- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للضغط على الدعم المحوري 15.23، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى يليه كسر 15.10 سيدفع السعر للخروج من القناة الصاعدة وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 14.73، بينما يحتاج السعر لتجاوز مستوى 15.35 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 15.63.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.10 والمقاومة 15.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للفضة 28-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.