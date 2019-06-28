شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 1400.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1376.30، في حين يتواجد الهدف الإيجابي التالي عند 1438.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1400.00 والمقاومة 1440.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد