شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح ويستقر دون حاجز 1.2700، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.2760، في حين يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2565.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط