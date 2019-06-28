ولي العهد ورئيس الوزراء السنغافوري يبحثان التعاون المشترك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أوساكا

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية أمس، رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، وبخاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.