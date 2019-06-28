شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم أعلى 300$ مرة أخرى بصدد تسجيل مكسب فصلي ضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها القوية التي توقفت مؤقتا بالأمس بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، لتتداول مرة أخرى أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 300$ ، بصدد تسجيل مكسب فصلي ضخم هو الأكبر منذ الربع الأخير من عام 2017.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:38 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 308.77$ بارتفاع قدره 14.99$ بنسبة 95.1%،حيث سعر الافتتاح عند 293.78$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 309.51$ ،وأدنى سعر عند 288.00$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 12.3% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر خلال أربعة أشهر إلى تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم فى اليوم السابق أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 363.18$ لكل وحدة ايثريوم.

وهناك سبب أخرى لتلك الخسارة تصاعد المخاوف حيال الأعطال المتكررة خلال هذا الأسبوع لبورصة "Coinbase" أكبر منصة رقمية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 26 مليار$ إلى إجمالي 339 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

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وفقدت السوق الرقمية يوم الخميس حوالي 46 مليار$ ،بعد الهبوط الحاد الذي سيطر على معظم العملات الرئيسية فى السوق ،وكانت القيمة السوقية قد بلغت يوم الأربعاء إجمالي 387 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2018.

وعلى مدار الربع الثاني من هذا العام ،حقق الايثريوم حتى الآن ارتفاعا بنسبة 119% ، بصدد تسجيل ثاني مكسب فصلي على التوالي ، وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأخير من عام 2017.

دعم تلك المكاسب القوية صعود واسع النطاق للبتكوين بفضل طلب قوي من مستثمري المؤسسات ، بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية التي تسيطر على صناعة التشفير.

وتعيش صناعة التشفير أفضل فتراتها على الإطلاق خاصة بعد إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية ،والمتوقع ظهورها للنور خلال النصف الأول من العام المقبل ، حيث أصبحت الصناعة مصدر ثقة عن ذي قبل.

وقال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية إن إعلان فيسبوك دليل على الاهتمام السائد بصناعة التشفير.

وفقا لبيان صحفي صادر هذا الشهر سوف تقوم شركة CLIC"" لمدفوعات التشفير بتكوين شراكة مع منصة" B2B" بهدف تطوير متصفح يسمح لعملاء شركة أمازون العملاقة من الدفع مقابل التسوق عبر الإنترنت باستخدام عملة الايثريوم.

تعتزم الشركتان تحقيق الهدف باستخدام "Plasma Cask" وهي تقنية تم تسليط الضوء عليها فى آذار/مارس 2018،وسوف تساهم فى تسريع بشكل كبير المعاملات لتتجاوز تلك المستويات الموجودة حاليا على كتلة سلسلة الايثريوم.