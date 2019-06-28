شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى فى شهر والأنظار على قمة العشرين واجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتقترب من ملامسة أعلى مستوى فى شهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة ، وتظل المكاسب محدودة مع انتظار المتعاملون نتائج قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم فى اليابان ، بالإضافة إلى اجتماع أوبك مطلع الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 12:35بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.20$،وسجل أعلى مستوي 59.63$ ،وأدنى مستوي 59.02$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 66.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.40$ ،وسجل أعلى مستوي 66.78$ ،وأدنى مستوي 66.06$.

استقر الخام الأمريكي عند تسوية أسعار الأمس دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهر عند 59.90$ للبرميل ،واستقرت أيضا عقود برنت قرب مستوى 66.84$ الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 12.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 21 حزيران/يونيو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، وبأكبر انخفاض أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2016 ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات الحكومية تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 469.9 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 3 أيار/مايو الماضي ، فى علامة قوية على تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ، مبتعدا عن مستواه القياسي البالغ 12.4 مليون برميل يوميا.

انطلقت اليوم فى مدينة "أوساكا" اليابانية قمة العشرين بحضور زعماء المجموعة ، لمناقشة كيفية تفادي تباطؤ الاقتصاد العالمي ،والعمل على حل الخلافات التجارية العالمية خاصة بين الولايات المتحدة والصين.

حيث من المقرر أن يعقد غدا السبت اجتماعا منفصل يضم الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" ، حيث يأمل الجميع أن يحقق هذا الاجتماع انفراجة فى المحادثات التجارية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقال "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري عندما يجتمع مع الرئيس الصيني ،لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية على المزيد من الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

من ناحية أخرى ، ستعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وبعض المنتجين غير الأعضاء وعلى رأسهم روسيا المعروف بتحالف "أوبك بلس" اجتماعات يومي 1 و 2 تموز/يوليو فى فيينا لاتخاذ قرار حول تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي.

وينفذ التحالف العالمي اتفاقا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي وينتهي 30 حزيران/يونيو الجاري ،وتشير معظم التوقعات إلى تمديد الاتفاق ستة أشهر أخرى حتى نهاية هذا العام.