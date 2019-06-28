شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي ينمو بأفضل من التوقعات فى أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الناتج المحلي الإجمالي الشهري مسجلا نمو بمعدل 0.3% فى نيسان/أبريل ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.2 % ،وسجل الاقتصاد الكندي نمو بمعدل 0.5% فى آذار/مارس ،هذا البيان إيجابي للدولار الكندي.

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