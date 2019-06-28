شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المواطن الأمريكي أقل من التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر أيار/مايو مرتفعا بمقدار 0.4% ، أقل من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.5% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.6% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.3 %.

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