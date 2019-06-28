شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 6 جلسات بعد انطلاق فعاليات اجتماع مجموعة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الست جلسات الأخيرة ، بفضل صعود قوي لقطاعي البنوك والتكنولوجيا ، يأتي هذا بعد انطلاق فعاليات اجتماع مجموعة العشرين فى أوساكا اليابانية ، والتي قد تشهد تقدما فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.3% حتى الساعة 08:57 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا ، بعد خسائر استمرت أربع جلسات متتالية مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ست جلسات ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاعي البنوك والتكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة ،بعد مكاسب قوية لتلك القطاعات فى وول ستريت الأمريكية.

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وقفز سهم دويتشه بنك بأكثر من 3.5% بعد أن أجتاز أكبر بنك فى ألمانيا فحصا سنويا يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة.

انطلقت اليوم فى مدينة أوساكا اليابانية فعاليات اجتماع قمة العشرين بحضور زعماء المجموعة ، لمناقشة كيفية دعم الاقتصاد العالمي وحل المشاكل التي تعوق حرية وحركة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يعقد غدا السبت اجتماعا منفصل يضم الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" ، حيث يأمل الجميع أن يحقق هذا الاجتماع انفراجة فى المحادثات التجارية لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.4% ، فى أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفضل صعود أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.2%.