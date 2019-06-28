شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا عند أدنى مستوى فى 14 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر حزيران/يونيو مرتفعة بنسبة 1.2% ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.2% ، طبقا للقراءة السابقة ارتفاع 1.2% ،والتي تعد أدنى قراءة منذ نيسان/أبريل 2018.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.1%، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.8 %.