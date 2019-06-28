شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع نمو الاقتصاد البريطاني طبقا للتوقعات- الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالي الربع الأول /2019 مسجلة نمو بمعدل 0.5% ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلي نمو بمعدل 0.5% ، وسجلت القراءة السابقة نمو بمعدل 0.5% ،وسجل الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع/2018 نموا بمعدل 0.2%.

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