شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تحقيق أكبر مكسب فصلي منذ عام 2017 بفضل المؤسسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 17 شهرا ، يأتي هذا الارتفاع مع عودة الهدوء لتعاملات أكبر عملة رقمية بالعالم ، مع التمسك بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$ ، والعملة الرائدة فى سوق التشفير بصدد تحقيق أكبر مكسب فصلي منذ أواخر عام 2017 ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري المؤسسات.

وبحلول الساعة 07:31بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول11,390$ بارتفاع قدره 237$ بنسبة 2.1%،حيث سعر الافتتاح عند 11,153$،وسجلت أعلى مستوي عند 11,540$ ، وأدنى سعر عند 10,739$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 13.7% ، فى أول خسارة خلال تسعة أيام ، وبأكبر خسارة يومية خلال 2019 تحديدا منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، منهيا أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

تعود تلك الخسارة اليومية الضخمة إلى تسارع عمليات البيع لجني الأرباح وتغطية مراكز شرائية كبيرة ، بعدما سجلت الأسعار فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ على بعد خطوات قليلة من حاجز 14,000$.

وهناك سبب أخرى لتلك الخسارة تصاعد المخاوف حيال الأعطال المتكررة خلال هذا الأسبوع لبورصة "Coinbase" أكبر منصة رقمية فى الولايات المتحدة.

وقال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية يوم الخميس أن التقلبات الحادة فى البتكوين تجعله على المدى الطويل أكثر ملائمة للاستثمار من قبل معظم المتداول.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 16 مليار$ إلى إجمالي 329 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وفقدت السوق الرقمية يوم الخميس حوالي 46 مليار$ ،بعد الهبوط الحاد الذي سيطر على معظم العملات الرئيسية فى السوق ،وكانت القيمة السوقية قد بلغت يوم الأربعاء إجمالي 387 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2018.

على مدار الربع الثاني من هذا العام ،حققت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 178% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فصلي على التوالي ، وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأخير من عام 2017.

ويعاذ هذا المكسب الفصلي الكبير إلى السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات البتكوين منذ مطلع نيسان/أبريل ،والمحرك الأساسي لهذا السوق هو الطلب القوي من قبل مستثمري المؤسسات ،بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية التي سيطرت على صناعة التشفير خلال تلك الفترة.

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ووفقا لموقع "كوين تلغراف" أن السعر العادل للبتكوين بنهاية هذا العام يجب أن يكون حوالي 21,000$ ،وهذا من شأنه أن يتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق فى عام 2017 بحوالي 1,000$.

توقع "توم لي" هذا الأسبوع أن يؤدي تجاوز البتكوين للحاجز النفسي عند 10,000$ إلى جذب المزيد من مستثمرين التجزئة ،الأمر الذي قد يدفع البتكوين إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وكان الارتفاع التاريخي السابق أواخر عام 2017 إلى حدود مستوي 20,000$ مدفوعا بشكل أساسي من قبل مستثمري التجزئة ،لكن الارتفاع القوي الأخير لا يزال هؤلاء المستثمرين على الهامش.

وأظهر محرك "جوجل" إن عمليات البحث عن البتكوين لا تزيد عن 10% فقط عما كانت عليه فى عام 2017 ،بما يعني أن مستثمري التجزئة على الهامش حتى الآن ، ومع احتمالات دخولهما إلى السوق مرة أخرى فأن سعر البتكوين قد يرتفع لمستويات قياسية جديدة.

أوضح أحدث تقارير بنك جي بي مورغان عن سوق التشفير زيادة الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية ، حيث تشير نسبة تداول العقود الآجلة فى البتكوين إلى الحجم الفعلي لتداول البتكوين إلى أن المستثمرين المؤسسيين يبدون اهتماما حقيقيا.

وقد يزيد حجم تداول العقود المستقبلية بشكل اكبر بعد إطلاق منصة Bakkt فى 22 تموز/يوليو المقبل على حسب إعلان رسمي للمنصة يوم 13 حزيران/يونيو.

من المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

وفى نفس الإطار قالت بورصة CME يوم 18 حزيران/يونيو عبر توتير إن العقود الآجلة للبتكوين تظهر علامات متزايدة على اهتمام مستثمري المؤسسات.

ووفقا لبيانات البورصة ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 17 حزيران/يونيو لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 5,311 عقد بما يعادل 26,555 بتكوين.

وسيطرت الأجواء الإيجابية على السوق خلال الفترة الأخيرة ، مع توالي الأخبار التي تشير إلى الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الدولية الكبرى بصناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين.

وكان أخر تلك الأخبار الإيجابية هو إعلان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأسبوع الماضي عن عملته الرقمية "ليبرا" ،وأفصح عن مشاركة 28 من أكبر الشركات العالمية فى المشروع.