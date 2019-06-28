شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب بعد يومين من الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2018 ،بفضل الاحتمالات القوية لخفض الفائدة الأمريكية ،وانحسار مخاوف تعمق اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من أوروبا عن مستويات التضخم الرئيسية خلال حزيران/يونيو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% حتى الساعة 07:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1385$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1369$ ،وسجل الأعلى عند 1.1390$ ، والأدنى عند 1.1360$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار ، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، مع تقييم المستثمرين لتطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية قبيل لقاء رئيسي الولايات المتحدة والصين على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

وعلى مدار الربع الثاني من هذا العام ،والتي تنتهي تعاملاته رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حقق اليورو حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.5% مقابل الدولار ، بصدد تحقيق أول مكسب فصلي منذ الربع الأول من العام الماضي.

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ويعاذ هذا المكسب الفصلي إلى الارتفاع القوي الذي حققه اليورو على مدار تعاملات حزيران/يونيو الجاري ، حيث حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا بنسبة 2% ، على وشك تحقيق أول مكسب شهري خلال 2019.

انحسرت مخاوف تعمق اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة منذ أواخر الأسبوع الماضي، بعدما أشار الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" إلى استعداه لخفض أسعار الفائدة لمواجهة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من أوروبا عن مستويات التضخم الرئيسية خلال حزيران/يونيو ، والتي تقدم المزيد من الأدلة القوية حول مستقبل السياسة النقدية فى أوروبا ، ضعف البيانات قد تدفع المركزي الأوروبي لاتخاذ المزايد من التدابير التحفيزية لمواجهة ضعف النمو الاقتصادي وزيادة الضغط الركودي.

تصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر حزيران/يونيو المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2% بنفس القراءة السابقة ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 0.8% الشهر السابق.