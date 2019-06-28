شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والأنظار على قمة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع، الشهر والربع الفصلي على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية استقرار إيجابي اليوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق فعليات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.1% دون تغير يذكر عن أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلي 0.9% مقابل 1.1%، أسوء من التوقعات عند 1.0%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 0.8% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، بخلاف التوقعات عند 0.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل والتي عكست استقرار معدلات البطالة عند 2.4% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.8% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.9%.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى قمة العشرين باليابان مع التطلع الي للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج غداً على هامش القمة، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأول لآسيا تشارلز فريمان في غرفة التجارة الأمريكية لشبكة "سي-أن-بي-سي" بأن أي تعريفة جديدة محتملة على الواردات الصينية الباقية "لا تعني بالضرورة" الرسوم الكاملة 25%.

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ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب الأربعاء الماضي في تصريحات له لشبكة "سي-أن-بي-سي" عن اعتقاده بأن هناك "طريق" للولايات المتحدة والصين لإتمام صفقة تجارية، موضحاً أنه تم إنجاز 90% من الاتفاق التجاري مع الصين وسط أعربه عن أماله في التوصل لاتفاق تجاري لبلاده مع الصين في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد موعد إقرار الاتفاق التجاري مع الصين.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه سابقاً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.31% ليخسر 7.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,546.23، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.55% ليخسر هو الأخر 117.65 نقطة ويصل إلى المستوى 21,220.52.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.57% ليخسر 21.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,812.98، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.92% ليخسر هو الأخر 27.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,969.17.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.64% ليخسر 182.42 نقطة ويصل إلى المستوى 28,439.00، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.27% ليخسر هو الأخر 5.83 نقطة ويصل إلى المستوى 2,128.49.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.35% ليربح 36.48 نقطة ويصل إلى المستوى 10,467.70، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.30% ليخسر 20.21 نقطة ويصل إلى المستوى 6,646.10.