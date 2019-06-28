شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين الياباني والأنظار على قمة العشرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 19 من حيزران/يونيو، بينما لا يزال بصدد مكاسب أسبوعية وثاني خسائر شهرية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وبالتزامن مع فعليات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 107.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.79 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.56، بينما حقق الأعلى له عند 107.84.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.1% دون تغير يذكر عن أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ النمو إلي 0.9% مقابل 1.1%، أسوء من التوقعات عند 1.0%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 0.8% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، بخلاف التوقعات عند 0.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل والتي عكست استقرار معدلات البطالة عند 2.4% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل الماضي.

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وصولاً إلى صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.8% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.9%.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار المستثمرين إلى قمة العشرين باليابان مع تطلع الأسواق إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج غداً السبت ووسط تسعير المستثمرين لفرص حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم من عدمه في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقراراً عند 0.2% خلال أيار/مايو دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.2 في أيار/مايو الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.4 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو عند 97.9 ومقابل 100.0 في أيار/مايو.