شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 20 من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع انطلاق فعليات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

في تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.33% لتتداول حالياً عند 15.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.35$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 15.29$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 96.23 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقراراً عند 0.2% خلال أيار/مايو دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.2 في أيار/مايو الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 97.4 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو عند 97.9 ومقابل 100.0 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى قمة العشرين باليابان مع التطلع إلي اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج غداً على هامش القمة، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأول لآسيا تشارلز فريمان في غرفة التجارة الأمريكية لشبكة "سي-أن-بي-سي" بأن أي تعريفة جديدة محتملة على الواردات الصينية الباقية "لا تعني بالضرورة" الرسوم الكاملة 25%.

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ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أعرب الأربعاء الماضي في تصريحات له لشبكة "سي-أن-بي-سي" عن اعتقاده بأن هناك "طريق" للولايات المتحدة والصين لإتمام صفقة تجارية، موضحاً أنه تم إنجاز 90% من الاتفاق التجاري مع الصين وسط أعربه عن أماله في التوصل لاتفاق تجاري لبلاده مع الصين في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد موعد إقرار الاتفاق التجاري مع الصين.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه سابقاً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

على صعيد أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون توقعات الأسواق الموسعة باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ليس بالضرورة تحقيقها، الأمر الذي حد من فرص خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل في تموز/يوليو القادم.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أسقطت الأسبوع الماضي كلمة "صبور" من بيانها وأضافت "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي عكس آنذاك فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام.

وأفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون آنذاك، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

ويأتي ذلك في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.